Нападающий Арсений Грицюк, в межсезонье перешедший из «Авангарда» в СКА, в интервью «СЭ» оценил свою игру в последнем плей-офф КХЛ.

— Вы наверняка анализировали свою игру в плей-офф, которая вышла нестабильной. Чего не хватило в серии с «Ак Барсом»?

— Во-первых, мне не хватило реализации — были очень хорошие моменты. Забей я одну — тогда бы раскрепостился. Во-вторых, еще чуть не хватило времени в большинстве. У нас была первая бригада Найт, Буше и Ткач, которой по сезону доверия оказывалось больше. Мы выходили только на остаток большинства, причем я менялся первым, чтобы вышел второй защитник. Всего 20 секунд — не совсем то, что хотелось получать. За это время сложно даже бросить по воротам, а это необходимо, чтобы почувствовать уверенность в игре.

— У вас нет претензий к тренерскому штабу?

— Дуться на тренеров нет смысла. Никто тебе в такой ситуации не скажет «иди выходи». Был не совсем доволен, но у нас в составе сильные ребята. С Буше тяжело конкурировать любому. В течение сезона надо было забить примерно столько же, чтобы получать много времени в большинстве.