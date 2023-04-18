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Сегодня, 00:35

Нападающий ЦСКА Карнаухов: «Я не плевал в Билялова»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Павел Карнаухов.
Фото Известия
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Форвард ЦСКА Павел Карнаухов в интервью «СЭ» прокомментировал итоги первого матча финала Кубка Гагарина против «Ак Барса» (1:4).

— Пропустили ненужный первый гол, но сразу отыгрались, — сказал Карнаухов. Разберем нюансы, подкорректируем, готовимся к следующей игре.

— В первом периоде вы были намного лучше на вбрасываниях, но потом ситуация изменилась.

— Против нас играет хорошая команда с хорошими центральными, у которых высокий процент выигранных вбрасываний. Надо больше фокусироваться на единоборствах.

— В одном из телеграм-каналов написали, что ты плюнул в спину вратарю «Ак Барса» Билялову.

— Я не плевал ни в кого. Как я мог ему в спину плюнуть, если он ко мне лицом стоит?

— Что нужно изменить, чтобы выиграть второй матч?

— Выигрывать свои микродуэли, иногда проще играть и реализовывать моменты.

«Ак Барс» ведет в серии со счетом 1-0. Второй матч пройдет 19 апреля в Казани, начало встречи — 19.00 по московскому времени.

Павел Карнаухов
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
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