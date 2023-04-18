Провольнев о поражении от «Ак Барса»: «Это только первая игра, ничего страшного не произошло»

Защитник ЦСКА Владислав Провольнев подвел итоги первого матча финальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса» (1:4).

— Да, к сожалению, пропустили первыми. Но ничего страшного, — приводит слова Провольнева Metaratings.ru. — Игра была хорошая, быстрый соперник. Постараемся сделать выводы и двигаться дальше. Это только первая игра, ничего страшного не произошло.

— В первом периоде у вас была хорошая игра, но что случилось во втором?

— Вроде начали неплохо, но, к сожалению, нас там заперли в зоне, наложились смены. В конце второго периода выровняли игру и действовали неплохо.

— В моменте с голом Воронкова вы едва не спасли от гола.

— Да, там Адам отбил первый бросок. Увидел, что Воронков развернулся к воротам, и мне не оставалось ничего, кроме как ложиться в ворота. К сожалению, она к нему удачно отскочила, и он забил гол.

«Ак Барс» ведет в серии со счетом 1-0. Второй матч пройдет 19 апреля в Казани, начало встречи — 19.00 по московскому времени.