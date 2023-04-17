Полтапов — о поражении от «Ак Барса»: «Не смогли реализовать свои моменты, поэтому сложился такой результат»

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов подвел итоги первого матча финала Кубка Гагарина против «Ак Барса» (1:4).

— Каких-то огромных ощущений, что это финал, сегодня не было, — сказал Полтапов. — Не знаю, с чем связано. Выходил как на обычную игру. Играли в свой хоккей. Нужно отыгрывать по максимуму. Спасибо болельщикам. Они гнали нас вперед, как могли. Мы просто не смогли реализовать свои моменты, и от этого сложился такой результат.

«Ак Барс» ведет в серии со счетом 1-0. Второй матч пройдет 19 апреля в Казани, начало встречи — 19.00 по московскому времени.