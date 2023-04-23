Форвард ЦСКА Светлаков о возвращении после травмы: «Было бы что-то серьезное — я бы, наверное, не играл сегодня»

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков прокомментировал победу на казанским «Ак Барсом» (2:1) в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина.

— Насколько тяжело входить в финал после паузы?

— Сезон был длинный. Я не так много пропустил. Понятно, что было непросто. Хорошо, что все получилось.

— Внезапно вы пропали из состава. Было что-то серьезное?

— Если было бы что-то серьезное, я бы, наверное, не играл сегодня.

— За счет чего инициатива в серии в руках ЦСКА?

— Мы стараемся играть по заданию: реализовывать свои моменты и действовать строже в обороне.

ЦСКА ведет в серии с «Ак Барсом» со счетом 3-1. Пятый матч состоится в Казани 25 апреля, начало — в 19.30 (мск). В случае победы армейцы завоюют Кубок Гагарина во второй раз подряд.