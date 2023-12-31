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Сегодня, 12:19

Нападающий «Динамо» Каблуков назвал самый памятный момент в 2023 году

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард московского «Динамо» Илья Каблуков признался, что тысячный матч в карьере стал для него самым запоминающимся моментом в 2023 году.

«Команда движется хорошо — это главное. Если лично мое, то сыграл тысячный матч в КХЛ. Получил много положительных эмоций. Хочу вместе с командой дальше выигрывать. Главное ли событие — тысячный матч в уходящем году Запоминающийся момент, да. Не знаю, как у других хоккеистов, но у меня хоккейный год, сезон еще не закончен. Главное событие будет в конце сезона. Сейчас пока идет регулярка, движемся дальше», — приводит слова Каблукова Legalbet.

Форвард «Динамо» стал 18-м игроком в истории российского хоккея, кто провел 1000 и более матчей. Лидером по общему числу встреч остается Данис Зарипов — 1324 игры. Тысячный матч Каблуков провел 30 октября против «Сочи» (6:1).

Источник: Legalbet
Илья Каблуков
ХК Динамо (Москва)
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