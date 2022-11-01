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Сегодня, 10:28

Никита Гусев: «Всегда есть мотивация играть за сборную»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Нападающий СКА Никита Гусев рассказал о желании выступать за сборную России.

— Будет ли у вас мотивация играть в международном турнире в декабре?

— Всегда есть мотивация за сборную. У меня достаточно сил, чтобы играть.

— А что если вам дадут wild card на участие в Матче звезд КХЛ?

— Там должны участвовать люди, которые заслужили это.

Во вторник, 1 ноября, СКА объявил о подписании контракта с Гусевым на 2 года.

В межсезонье 30-летний россиянин рассматривал варианты с продолжением карьеры в НХЛ, однако принял решение вернуться в клуб из Санкт-Петербурга. В прошлом сезоне он набрал 35 (10+25) очков в 31 матче за СКА в регулярном чемпионате КХЛ и 16 (7+9) очков в 16 играх плей-офф.

Никита Гусев
Хоккей
КХЛ
Сборная России по хоккею
ХК СКА
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