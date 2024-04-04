Нападающий Светлаков покинет ЦСКА

Как стало известно «СЭ», нападающий Андрей Светлаков не будет продлевать контракт с ЦСКА и выйдет на рынок как неограниченно свободный агент.

Нападающий выступал за армейскую команду с сезона-2015/16 и провел в ее составе 517 матчей.

В этом сезоне 27-летний форвард набрал 29 (10+19 очков) в 59 матчах за ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ. В Кубке Гагарина Светлаков сделал одну голевую передачу в пяти играх.

ЦСКА дошел до первого раунда Кубка Гагарина. Там армейцы уступили «Локомотиву» (1-4 в серии).