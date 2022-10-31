Японский игрок «Торпедо»: «Думаю, японцы скромнее, чем русские»

Нападающий нижегородского «Торпедо» Ю Сато в интервью «СЭ» сравнил менталитет русских и японцев.

— Загуглил главные стереотипы о Японии. Один из них — все японцы смотрят аниме и читают мангу. Вы тоже?

— Это действительно так. Когда представляешь Японию, в голову приходят аниме, манга и суши. Я особо не смотрю и не читаю, но думаю, многим это интересно.

— Чем русские люди отличаются от японцев?

— Ох, сложный вопрос. Думаю, японцы скромнее. Но знаете, мне нравится жить в России. Россия стала моим вторым домом.