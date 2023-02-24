7:0! «Нефтехимик» разгромил «Куньлунь» и обеспечил себе место в плей-офф

«Нефтехимик» разгромил «Куньлунь» и обеспечил себе место в плей-офф

«Нефтехимик» победил «Куньлунь» на своем льду со счетом 7:0 в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Ансель Галимов, Павел Порядин, Рафаэль Бикмуллин, Владислав Леонтьев, Егор Попов, Вячеслав Лещенко и Андрей Белозеров.

«Нефтехимик» набрал 72 очка и обеспечил себе восьмое место на Востоке, попав в плей-офф. «Трактор» имеет математические шансы догнать команду из Нижнекамска, но по дополнительным показателям все равно останется на 9-м месте.

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Куньлунь» (Пекин) — 7:0 (0:0, 3:0, 4:0)

Голы: Галимов — 13 (Назаров), 20:55 — 1:0. Порядин — 22 (Хохлов), 23:38 — 2:0. Бикмуллин — 6 (Купцов, Леонтьев), 31:06 — 3:0. Леонтьев — 2 (бол., Хохлов, Белозеров), 48:19 — 4:0. Попов — 6 (Бикмуллин, Купцов), 51:06 — 5:0. Лещенко — 16 (Назаров, Леонтьев), 51:46 — 6:0. Белозеров — 17 (Чивилев, Воробьев), 59:22 — 7:0.

Вратари: Тихомиров — Сунь Цзэхао.

Штраф: 2 -10.

Броски: 39 (15+10+14) — 24 (9+8+7).

Судьи: Гамалей, Лаврентьев.

24 февраля. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 4746 зрителей