Гол Ди на последней секунде овертайма принес «Нефтехимику» победу над «Ладой»

«Нефтехимик» дома обыграл «Ладу» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ — 4:3 ОТ.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Александр Дергачев, Дмитрий Соколов, Евгений Митякин и Жан-Себастьян Ди. За «Ладу» шайбу забросил Трой Джозефс. Андрей Алтыбармакян оформил дубль.

После 48 матчей «Лада» занимает четвертую строчку в Восточной конференции, набрав 58 очков. «Нефтехимик» — десятый (45 очков в 47 играх).

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Лада» (Тольятти) — 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Джозефс — 14 (М. Березин, Романов), 17:23 — 0:1. Алтыбармакян — 7 (мен., Куликов), 26:21 — 0:2. Дергачев — 13 (бол., Сериков, Сетдиков), 27:40 — 1:2. Соколов — 7 (Брюквин, Жукенов), 28:52 — 2:2. Алтыбармакян — 8 (Демидов, Михайлов), 41:44 — 2:3. Митякин — 5 (Дергачев, Сетдиков), 58:36 — 3:3. Ди — 5 (бол.), 64:59 — 4:3.

Вратари: Долганов (57:40 — 58:36, 64:41 — 64:50) — Подъяпольский.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 50 (11+19+16+4) — 25 (8+9+6+2).

Судьи: Букин, Оленин.

4 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.