Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:15

Гребенкин: «Не могу сказать, что «Автомобилист» — самый сильный соперник в этом плей-офф»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Металлурга» Никита Гребенкин после седьмого матча полуфинала Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (3:2, 4-3) в интервью «СЭ» поделился мнением о соперниках в плей-офф.

— В прошлых матчах вы получали мало игрового времени. Как реагировали на это?

— Вы же знаете, как я реагировал. Это плей-офф. Хочется побеждать в каждой игре. В седьмом матче мне дали больше игрового времени. Рад, что отработал его хорошо и что команда победила. Да, не получается забить. Во многих моментах не хватает креатива. Может быть, торопимся. Хорошо, что победили сегодня.

— «Автомобилист» — самый сложный соперник в плей-офф?

— Не думаю, что самый сложный. Все команды примерно одного уровня. Даже если посмотреть на серию с «Амуром» — нам было тяжело. В любой момент мог случиться перелом. Хорошо, что мы перевели свою победную серию и выиграли. Я ко всем командам отношусь с уважением и не могу сказать, что «Автомобилист» — самый сильный соперник.

Никита Гребенкин. «В выходе в финал нет ничего особенного». Молодой талант «Магнитки» Гребенкин — о пути к кубку

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
Никита Гребенкин
Кубок Гагарина
1
0
Читайте также
«Вашингтон» обыграл «Филадельфию»
Дуров разочаровался в безопасности США после нападения на него в Сан-Франциско
В Кремле сообщили о выводе российских войск из Нагорного Карабаха
Игнашевич сдал Кубок в угоду РПЛ, а Чалов набивал статистику. Что случилось в матче ЦСКА - «Балтика»
Путин указал на высокий риск возникновения новых эпидемий в мире
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Татарстана
Популярное видео
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Финал Кубка Гагарина «Металлург» — «Локомотив»: главные новости и обзоры матчей
Нападающий «Металлурга» Гребенкин: «В выходе в финал для меня нет ничего особенного»
Кто выиграет Кубок Гагарина? Live с Зислисом, Шевченко и Потаповым — в 14.00
Капитан «Магнитки» пропустит старт финала Кубка Гагарина
«Мы еще не герои». Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«В выходе в финал нет ничего особенного». Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
Коньков считает «Локомотив» фаворитом финальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Нападающий «Металлурга» Гребенкин: «В выходе в финал для меня нет ничего особенного»