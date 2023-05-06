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Сегодня, 16:29

Щитов: «У Федотова нет других вариантов, кроме как перейти в ЦСКА»

Щитов прокомментировал ситуацию с возможным возвращением вратаря Федотова в ЦСКА
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал ситуацию с возможным возвращением вратаря Ивана Федотова в ЦСКА.

«Я думаю, что у Федотова нет других вариантов, кроме как перейти в ЦСКА. Ему никто не даст уехать в другой клуб, ему не дадут вести переговоры. В армию же Ваню не просто так забрали, все это было сделано для чего-то. Год перерыва — это не катастрофа, тем более, что возраст у Федотова нормальный. Практику Иван наберет, в ЦСКА ему с этим помогут. Команда у них хорошая играющая, там ему помогут. Проблем с практикой у Ивана не будет», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Ранее стало известно о том, что шведский вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн покинул клуб, а его место в воротах займет Федотов. С июля 2022-го Федотов проходит срочную службу в армии.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-u-fedotova-net-drugih-variantov-krome-kak-perejti-v-tsska/
Иван Федотов
Никита Щитов
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ХК ЦСКА (Москва)
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