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КХЛ

Сегодня, 03:17

Никитин — после победы над «Северсталью»: «Ошибки — часть хоккея»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Северсталью» (4:3 ОТ), в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Качели такие. Думаю, и «Северсталь» проявила характер, и мы проявили характер. В принципе, играли неплохо, голы достаточно легкие были с нашей стороны. А ошибки — часть хоккея, главное, что мы сегодня правильно на них среагировали», — цитирует пресс-служба лиги Никитина.

«Северсталь» с 22 очками занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, а «Локомотив» идет на 3-й строчке (27 очков).

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/18/504060.html
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