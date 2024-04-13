Заварухин — о победе над «Металлургом»: «Довели игру до логического завершения»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил игру команды в шестом матчей серии 1/2 финала Кубка Гагарина против «Металлурга» (5:3, 3-3).

«Понравился первый период, динамика в начале была хорошая, контроль шайбы. Вышли на второй период, и в первых сменах была какая-то неразбериха, но хорошо, что с контратак забили хорошие голы, исполнили эти моменты. В третьем периоде сыграли больше по счету. Здорово, что довели игру до логического завершения. Домашняя победа, готовимся ехать в Магнитогорск на седьмой матч», — приводит слова Заварухина сайт КХЛ.

«Автомобилист» сравнял счет в серии до четырех побед — 3-3. Седьмой матч за выход в финал Кубка Гагарина пройдет в Магнитогорске 15 апреля.