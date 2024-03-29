Окулов и Слепышев могут покинуть ЦСКА

Как стало известно «СЭ», ЦСКА в это межсезонье планирует расстаться с нападающими Константином Окуловым и Антоном Слепышевым.

Контракты обоих игроков действуют до 30 апреля 2025 года.

В завершившемся для ЦСКА сезоне 29-летний Окулов набрал 49 (15+34) очков в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 3 (0+3) очка в 5 играх.

В активе 29-летнего Слепышева 25 (10+15) очков в 43 матчах регулярки и 2 (1+1) очка в 5 играх Кубка Гагарина.

ЦСКА вылетел из текущего розыгрыша Кубка Гагарина, уступив «Локомотиву» (1-4 в серии) в первом раунде.