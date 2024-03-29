Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

29 марта, 12:04

Окулов и Слепышев могут покинуть ЦСКА

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Константин Окулов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Как стало известно «СЭ», ЦСКА в это межсезонье планирует расстаться с нападающими Константином Окуловым и Антоном Слепышевым.

Контракты обоих игроков действуют до 30 апреля 2025 года.

В завершившемся для ЦСКА сезоне 29-летний Окулов набрал 49 (15+34) очков в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 3 (0+3) очка в 5 играх.

В активе 29-летнего Слепышева 25 (10+15) очков в 43 матчах регулярки и 2 (1+1) очка в 5 играх Кубка Гагарина.

ЦСКА вылетел из текущего розыгрыша Кубка Гагарина, уступив «Локомотиву» (1-4 в серии) в первом раунде.

Антон Слепышев
Константин Окулов
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
26
17
Читайте также
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
Тимоти Шаламе снялся в продолжении «Дюны»
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
«В «Спартаке» даже близко не был к КХЛ». Силантьев: плей-офф и прогресс в «Магнитке»
Робинсон: драки с Паниным и Тимкиным, преображение «Трактора»
Хмелевский: вылет «Салавата» и будущее в клубе
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Магнитка» будет бороться за кубок»: интервью Егора Коробкина
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
Ларионов vs Сизов, «Трактор», «Сибирь» мимо плей-офф
«Металлург» проводил Зарипова: репортаж из Магнитогорска
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юров оценил игру «Металлурга» против «Спартака» во втором раунде Кубка Гагарина

Стала известна зарплата нападающего Соколова по новому контракту с «Нефтехимиком»