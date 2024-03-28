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28 марта, 21:12

Плющев: «Столько было вылито негатива на Федотова. А он заложник ситуации»

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал «СЭ» решение ЦСКА расторгнуть контракт с вратарем Иваном Федотовым.

«Надо просто разобраться, чья это инициатива: клуба или самого Федотова? Если самого Федотова, то его можно понять, мало того, что сезон не задался, потому что в клубе сейчас большие перемены. А если это решение со стороны клуба, то ситуация совершенно непонятна, о чем руководители думали? Сколько было вылито на него негатива, и с НХЛ, и с ИИХФ поругались, и клуб действует сейчас в полной мере, поэтому здесь надо понять, чья эта инициатива», — сказал Плющев «СЭ».

Иван Федотов. В НХЛ прокомментировали расторжение контракта Федотова с ЦСКА

Плющев также предположил, как расторжение контракта Федотова может повлиять на отношения с ИИХФ.

«ИИХФ выставила свои претензии и сказала, что он не должен какое-то количество времени. Клуб на это дело не пошел, хотя в принципе, это можно было бы и сделать, ничего страшного бы не было. В гладком календаре ЦСКА все равно решили бы вопрос с выходом в плей-офф, а к нему он бы успокоился и подготовился бы лучше. Он получился заложником ситуации», — добавил Плющев.

По информации «СЭ», 27-летний голкипер продолжит карьеру в НХЛ, где правами на него владеет «Филадельфия».

Летом 2022 года Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии, после чего отправлен на прохождение военной службы.

В текущем сезоне Федотов провел 49 матчей за ЦСКА, отразив 91,4 процента бросков и 4 раза сыграв на ноль.

(Константин Передерий)

Иван Федотов
КХЛ
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК ЦСКА (Москва)
Владимир Плющев
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