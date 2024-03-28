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28 марта, 21:06

Разин — о победе над «Спартаком»: «Не ищем легких путей»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги пятого матча второго раунда плей-офф КХЛ против «Спартака» (5:3).

— Хорошее начало, первый период выиграли, реализовали моменты, хорошо действовали в средней зоне, хотя у соперника было два стопроцентных момента, — приводит слова Разина официальный сайт клуба. — Повели 4:0. Сейчас с Алексеем разговаривали, мы не ищем легких путей, надо нервы потратить, немного расслабились, ненужный гол в конце второго периода, не нужные удаления, чуть-чуть нам подпортили нервов. Все, что ни делается, все к лучшему. Не надо расслабляться, после игр, не во время игр, есть что посмотреть, убрать ошибки, серия продолжается.

— Иногда получается, что тайм-ауты не помогают, вот сегодня, вы довольны тем, как команда отреагировала на тайм-аут, потому что команда смотрелась хорошо.

— Не знаю, помогают или не нет, я не хочу говорить, что я взял таймаут и ребята... Ребята все прекрасно понимали, что происходит, все старались. Просто хочется, успокоить немножко, хотя, еще раз повторю, что все все прекрасно понимали, может быть, даже просто сбить напор «Спартака», после этих голов.

— Сегодня уникальный случай, 13 нападающий не получил игрового времени, обычно, у вас так не бывает. Просто Диме еще надо набираться физики?

— Нет, все нормально. Я один раз его назвал, но потом просто не получилось выйти. Просто сложно в такие скорости попасть. Сегодня никто из нападающих не вылетел, поэтому менять — смысла не было.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Металлурга». Шестой матч пройдет в Москве 30 марта и начнется в 17.00 мск.

Источник: https://www.metallurg.ru/press/club-news/589001/
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)
Андрей Разин
Кубок Гагарина
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