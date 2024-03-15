Плющев заявил, что «Динамо» сможет дойти до финала Кубка Гагарина

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев поделился ожиданиями от матчей серии второго раунда Кубка Гагарина между московским «Динамо» и «Трактором».

«В этом сезоне бело-голубые поставили большие задачи. Не думаю, что будет какая-то недооценка соперника с их стороны. Вообще плохо представляю, как можно недооценивать соперника в плей-офф, когда игра идет на вылет. Команда будет спокойно готовиться и сыграет в свой хоккей. Тем более я уверен, что «Динамо» ставит перед собой задачи не просто пройти в следующий раунд, а дойти до самых высоких стадий. До финала? Думаю, они могут дойти до финала», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Александру Абустину.

Первый матч серии между «Динамо» и «Трактором» состоится 16 марта в Москве. Начало — в 17.00 мск.

В первом раунде Кубка Гагарина бело-голубые обыграли минское «Динамо» в серии со счетом 4-2.

Александр Абустин