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Сегодня, 18:30

Провольнев — о продлении контракта с ЦСКА: «Очень рад продолжать свой спортивный путь!»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Защитник ЦСКА Владислав Провольнев поделился эмоциями после продления контракта с армейским клубом до конца сезона-2025/26.

«Очень рад продолжать свой спортивный путь в великом клубе с большими традициями! Два Кубка Гагарина за два сезона в команде? Честно, даже и думать не думал об этом. Безмерно счастлив, что нам удалось это сделать, будем и дальше стараться завоевывать самые высокие места! Чувствую себя в ЦСКА максимально комфортно — у нас отличный коллектив, очень дружный. Все бьются друг за друга. Цель на этот сезон неизменная — Кубок Гагарина! Других целей и не может быть!» — приводит слова хоккеиста пресс-служба ЦСКА.

28-летний Провольнев выступает за армейцев с 2021 года. За это время он дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В этом сезоне защитник провел 37 матчей, набрал 7 (3+4) очков.

Владислав Провольнев
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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