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Сегодня, 18:50

В ИИХФ предупредили о новых санкциях в отношении Федотова в случае игнорирования решения комиссии

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Глава ИИХФ Люк Тардиф в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение независимого дисциплинарного совета ИИХФ, отклонившего апелляцию вратаря ЦСКА Ивана Федотова на решение о санкциях.

«Все просто. ФХР, ЦСКА и Федотов не соблюдали юридическое понятие контракта, правила ИИХФ (игра с дисквалифицированным игроком) и международный трансферный регламент ИИХФ. Будущее зависит от того, будут ли ЦСКА, Федотов и ФХР, наконец, соблюдать правила ИИХФ или захотят обратиться в CAS. Новые санкции к игроку в случае неисполнения решений комиссии? Конечно, они будут», — сказал Тардиф «СЭ».

В августе ИИХФ дисквалифицировала голкипера до 1 января 2024 года. Прошлым летом он подписал контракт с «Филадельфией», но пропустил сезон из-за службы в ВС РФ, а летом 2023-го заключил соглашение с ЦСКА. ИИХФ постановила, что Федотов нарушил правила переходов между лигами, подписав два контракта.

Иван Федотов
ХК ЦСКА (Москва)
Люк Тардиф
ФХР
11
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