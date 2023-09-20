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Сегодня, 23:10

Ротенберг о завершении серии поражений СКА: «Сегодня мы увидели рождение новой команды»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Северсталью» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда из Санкт-Петербурга прервала серию из пяти поражений подряд.

«Отрезками мы играем очень хорошо, но мы должны заставить себя играть все 60 минут стабильно. И сегодня у нас получилась целостная игра. Да, есть над чем работать, будем идти по нарастающей. Но сегодня мы увидели рождение новой команды — и с этого момента мы начинаем работать по нарастающей, готовиться к следующей игре, у нас тяжелый график: тренируемся и в 9 утра улетаем в Хабаровск», — приводит официальный сайт КХЛ слова Ротенберга.

СКА занимает девятое место в таблице Западной конференции с 6 очками в 8 матчах. В следующей встрече команда из Санкт-Петербурга сыграет на выезде против «Амура» (23 сентября).

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК СКА
Роман Ротенберг
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