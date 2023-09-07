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Сегодня, 08:55

Ротенберг — о поражении от «Торпедо»: «Ужасный лед и судейская ошибка в конце. Такие моменты не красят хоккей»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о поражении от «Торпедо» (3:4) ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Хочу поблагодарить болельщиков, хочу поздравить с победой «Торпедо», но хочу в очередной раз обратиться в лигу – ужасный лед для обеих команд. Столько брака. Будет лучше, когда будет нормальный лед, надо просто над этим работать.

И судейская ошибка в конце. Было пять человек на льду, когда они должны были играть вчетвером. Минуту у них было пять человек. Такие моменты не красят хоккей, а так с победой «Торпедо», заслуженная победа», – сказал Ротенберг.

СКА потерпел первое поражение в сезоне-2023/24, команда занимает пятое место в таблице Западной конференции с 4 очками в 3 матчах. «Торпедо» идет на второй строчке Запада с 4 очками в 2 играх.

Обе команды проведут свои следующие матчи 8 сентября: в этот день «Торпедо» примет на своем льду минское «Динамо», а СКА встретится с «Локомотивом» на выезде.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Роман Ротенберг
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Западная конференция И В П О
1 Куньлунь 3 3 0 6
2 Торпедо 2 2 0 4
3 Северсталь 3 2 1 4
4 Спартак 3 2 1 4
5 СКА 3 2 1 4
6 Динамо Мн 3 2 1 4
7 Динамо 2 1 1 2
8 ЦСКА 3 1 2 2
9 Сочи 3 1 2 2
10 Локомотив 2 1 1 2
11 Витязь 3 1 2 2
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 3 2 1 4
2 Сал. Юлаев 3 2 1 4
3 Автомобилист 2 2 0 4
4 Металлург Мг 2 1 1 3
5 Трактор 3 1 2 3
6 Авангард 1 1 0 2
7 Амур 3 1 2 2
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7.09 16:30
Авангард – Автомобилист
 - : -
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