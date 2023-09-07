Сегодня, 08:55
Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о поражении от «Торпедо» (3:4) ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.
«Хочу поблагодарить болельщиков, хочу поздравить с победой «Торпедо», но хочу в очередной раз обратиться в лигу – ужасный лед для обеих команд. Столько брака. Будет лучше, когда будет нормальный лед, надо просто над этим работать.
И судейская ошибка в конце. Было пять человек на льду, когда они должны были играть вчетвером. Минуту у них было пять человек. Такие моменты не красят хоккей, а так с победой «Торпедо», заслуженная победа», – сказал Ротенберг.
СКА потерпел первое поражение в сезоне-2023/24, команда занимает пятое место в таблице Западной конференции с 4 очками в 3 матчах. «Торпедо» идет на второй строчке Запада с 4 очками в 2 играх.
Обе команды проведут свои следующие матчи 8 сентября: в этот день «Торпедо» примет на своем льду минское «Динамо», а СКА встретится с «Локомотивом» на выезде.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Куньлунь
|3
|3
|0
|6
|2
|Торпедо
|2
|2
|0
|4
|3
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|4
|Спартак
|3
|2
|1
|4
|5
|СКА
|3
|2
|1
|4
|6
|Динамо Мн
|3
|2
|1
|4
|7
|Динамо
|2
|1
|1
|2
|8
|ЦСКА
|3
|1
|2
|2
|9
|Сочи
|3
|1
|2
|2
|10
|Локомотив
|2
|1
|1
|2
|11
|Витязь
|3
|1
|2
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|3
|2
|1
|4
|2
|Сал. Юлаев
|3
|2
|1
|4
|3
|Автомобилист
|2
|2
|0
|4
|4
|Металлург Мг
|2
|1
|1
|3
|5
|Трактор
|3
|1
|2
|3
|6
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|7
|Амур
|3
|1
|2
|2
|8
|Сибирь
|2
|1
|1
|2
|9
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|10
|Нефтехимик
|2
|0
|2
|1
|11
|Адмирал
|2
|0
|2
|1
|12
|Лада
|3
|0
|3
|0
|7.09
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|- : -
|7.09
|16:30
|
Авангард – Автомобилист
|- : -
|7.09
|19:30
|
Динамо – Металлург Мг
|- : -