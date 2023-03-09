Ротенберг жестко высказал претензии хоккеисту минского «Динамо», который разбил губу Хуснутдинову

Сегодня, 21:33
Главный тренер СКА Роман Ротенберг выругался в адрес скамейки минского «Динамо» в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Игра проходит в Санкт-Петербурге.
Во втором периоде матча Ротенберг подошел к бортику и стал эмоционально кричать на английском языке в адрес скамейки запасных белорусской команды.
Скорее всего, 41-летний российский специалист таким образом высказал претензии защитнику минчан Джозефу Душаку, который разбил губу форварду питерцев Марату Хуснутдинову.
Счет в серии в противостоянии «Динамо» и СКА: 2-2.