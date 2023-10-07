Рукавишников: «Спартак» должен быть выше в турнирной таблице»

Защитник «Спартака» Роман Рукавишников не знает, в чем причина нестабильности команды в первый месяц.

«Трудно сказать. Мы и по ходу отдельных матчей выступаем нестабильно. Например, последнее поражение от «Локомотива» (2:4), если взять. Играли по сути 20 минут, а потом начали допускать вальяжность, которая привела к пропущенным шайбам. Мы сами проиграли этот матч. Надо собираться и нельзя проводить так концовку, если хотим постоянно выигрывать. И каждому необходимо смотреть в зеркало и думать, что он может сделать, чтобы улучшить свою игру.

Скажу так: мы должны быть выше в турнирной таблице. С потенциалом нашей команды мы находимся не на своем месте. Мы должны играть лучше. И больше матчей доводить до победы», — цитируют «Известия» Рукавишникова.

«Спартак» с 16 очками идет пятым в Западной конференции КХЛ.