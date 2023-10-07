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Сегодня, 03:41

Рукавишников: «Спартак» должен быть выше в турнирной таблице»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Роман Рукавишников не знает, в чем причина нестабильности команды в первый месяц.

«Трудно сказать. Мы и по ходу отдельных матчей выступаем нестабильно. Например, последнее поражение от «Локомотива» (2:4), если взять. Играли по сути 20 минут, а потом начали допускать вальяжность, которая привела к пропущенным шайбам. Мы сами проиграли этот матч. Надо собираться и нельзя проводить так концовку, если хотим постоянно выигрывать. И каждому необходимо смотреть в зеркало и думать, что он может сделать, чтобы улучшить свою игру.

Скажу так: мы должны быть выше в турнирной таблице. С потенциалом нашей команды мы находимся не на своем месте. Мы должны играть лучше. И больше матчей доводить до победы», — цитируют «Известия» Рукавишникова.

«Спартак» с 16 очками идет пятым в Западной конференции КХЛ.

Источник: https://iz.ru/1585362/aleksei-fomin/esli-kovalchuk-reshit-prodolzhit-kareru-eto-budet-ogromnyi-plius
Роман Рукавишников
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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