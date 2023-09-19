Руководство СКА не будет делать опрометчивых шагов в отношении тренерского штаба

Сегодня, 13:07
Председатель совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал пять поражений команды подряд в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.
«Эта ситуация связана с тем, что команда обновилась, требуется время для притирки, наигрывания комбинаций, в том числе и в большинстве. К сожалению, ряд травм помешал этому процессу, — цитирует Медведева ТАСС. — Но завтра матч с «Северсталью», и я думаю, что серия поражений прервется. Никаких опрометчивых шагов делаться руководство не будет. Тренерский штаб знает требования и цели, находится в постоянном диалоге с советом директоров и его председателем».
Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о психологическом состоянии игроков. Команда занимает предпоследнее, 10-е место в Западной конференции, набрав 4 очка в 7 играх. В следующем матче СКА 20 сентября примет «Северсталь». Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.
Ротенберг воглавляет питерский клуб с января 2022 года. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ.
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|2
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|3
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|4
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|5
|2
|10
|5
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|4
|9
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|4
|4
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|3
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|8
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|8
|3
|5
|7
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|4
|5
|10
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|2
|5
|4
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|1
|7
|3
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|В
|П
|О
|1
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|6
|2
|13
|2
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|6
|2
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|5
|1
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|4
|9
|5
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|8
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|4
|9
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|8
|4
|4
|9
|7
|Сал. Юлаев
|6
|4
|2
|8
|8
|Барыс
|7
|2
|5
|7
|9
|Сибирь
|7
|3
|4
|7
|10
|Амур
|6
|3
|3
|6
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|7
|1
|6
|3
|19.09
|12:00
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Амур – Куньлунь РС
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