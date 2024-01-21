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Сегодня, 16:55

«Салават Юлаев» нанес «Амуру» шестое поражение подряд в 1000-м матче Бирюкова

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Салават Юлаев» дома обыграл «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Джошуа Ливо.

В основное время за хозяев отличились Николас Мелош и Александр Шаров. Дубль за гостей оформил Станислав Бочаров.

Эта игра стала 1000-й в КХЛ для защитника уфимцев Евгения Бирюкова. Он стал первым хоккеистом, достигшим этой отметки.

«Салават Юлаев» (70 очков) после 53 игр занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. «Амур» (52) потерпел шестое поражение подряд и идет девятым на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Бочаров — 10 (бол., Коршков, Барулин), 6:35 — 0:1. Мелош — 4 (бол., Ливо, Хмелевский), 32:33 — 1:1. Бочаров — 11 (Барулин, Гуркин), 42:49 — 1:2. Шаров — 15 (бол., Шмелев), 50:49 — 2:2. Ливо — 12 (Шаров), 61:58 — 3:2.

Вратари: Самонов — Бобков.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 35 (11+10+12+2) — 24 (9+10+5+0).

Судьи: Раводин, Соин.

21 января. Уфа. Уфа-Арена. 8331 зритель.

Источник: Таблица КХЛ
Евгений Бирюков
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Салават Юлаев
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