«Салават Юлаев» победил «Ладу» благодаря дублю Дроздова

«Салават Юлаев» дома обыграл «Ладу» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.

У уфимцев дубль оформил Иван Дроздов, двумя передачами отметился Александр Хмелевский. У тольяттинского клуба голы забивали Владислав Червоненко и Максим Березин.

В втором периоде игру прерывали из-за разбитого стекла после силового приема защитника уфимцев Николаса Мелоша.

«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд. Команда набрала 45 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице восточной конференции.

«Лада» потерпела 4-е поражение кряду и с 46 очками остается на третьей строчке «Востока».

2 декабря «Салават Юлаев» примет «Спартак», «Лада» в этот же день сыграет на выезде с «Сибирью».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Лада» (Тольятти) — 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Голы: Дроздов — 10 (Хмелевский, Ливо), 3:31 — 1:0. Башкиров — 5 (Кузьмин, Алалыкин), 11:00 — 2:0. Науменков — 2 (Ефремов), 20:57 — 3:0. Дроздов — 11 (Василевский, Хмелевский), 37:45 — 4:0. Червоненко — 5 (Стальнов), 37:56 — 4:1. М. Березин — 1 (Кугрышев, Романов), 40:26 — 4:2. Василевский — 2 (Сучков), 46:01 — 5:2.

Вратари: Самонов — Подъяпольский (Трушков, 20:57).

Штраф: 14 — 6.

Броски: 30 (13+9+8) — 19 (5+5+9).

Судьи: Оленин, Соин.

30 ноября. Уфа. Уфа-Арена.