Щитов: «Не думаю, что СКА планирует отходить от своей тактики»

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов поделился ожиданиями от шестого матча между СКА и ЦСКА в рамках финальной серии Западной конференции.

«Судя по тому, что Ротенберг после последнего матча сказал, что это была лучшая игра в исполнении его команды, я не думаю, что СКА планирует отходить от своей тактики. Команда будет продолжать играть активно, душить соперника на первых минутах. ЦСКА с этим довольно уверенно справляется, контролирует игру и находит моменты для взятия ворот. Опыта у них предостаточно, да и в психологическом плане все в порядке. Думаю, что Питер будет играть активно. В чью пользу сложится матч — непонятно. ЦСКА, конечно же, намерен закончить серию сегодня, у себя дома. Это у них вполне может получиться, они находятся в одном шаге от победы», — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.

Шестой матч между командами пройдет сегодня, 12 апреля, в Москве и начнется в 19.00 по московскому времени. На данный момент счет в серии до четырех побед — 3-2 в пользу ЦСКА.