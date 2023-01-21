Сергей Гимаев: «В текущих результатах «Сибири» прослеживается тренерская работа»

Известный комментатор и бывший игрок ряда клубов КХЛ Сергей Гимаев-младший поделился своей оценкой текущих выступлений «Сибири».

Команда после победы над «Металлургом» (4:2) возглавила турнирную таблицу Восточной конференции.

«Здесь прослеживается тренерская работа. Мы видим, какая организация игры у «Сибири». Видно, как Мартемьянов распределил роли в команде. Хорошую игру показывают лидеры — Шаров, Бек и Бутузов. Это и предопределяет то, что сейчас происходит. Вратари еще здорово действуют. Вкупе с организованной обороной все это дает такой результат.

Результативная игра в меньшинстве? Здесь все идет от тренера, который дает понять, что если в меньшинстве есть возможность убежать в контратаку и найти эпизод, чтобы забросить шайбу, то этим надо пользоваться. В команде есть быстрые ребята, такие как Коротков, которым скорость позволяет так действовать», — приводит слова Гимаева «РБ Спорт».