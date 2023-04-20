Сергей Коньков: «У ЦСКА в игре была динамика, это стало решающим фактором»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о втором матче серии плей-офф КХЛ «Ак Барс» — ЦСКА (0:3).

«Динамика в игре была у ЦСКА, и это стало решающим фактором. «Армейцы» были быстрее, они выигрывали единоборства и создавали моменты. И у «Ак Барса» сразу возникли трудности. Уверенность в той игре была потеряна. Но это серия. Очень интересно, как тренеры будут вносить изменения после таких игр. Оба наставника понимают, какие трудности может преподнести соперник. Поэтому они готовятся к каждому матчу, а не смотрят на всю серию целиком», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Общий счет в серии — 1-1.

Следующий матч между командами пройдет 21 апреля в Москве. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.