Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:54

Шевченко рассказал об особенностях игры на Дальнем Востоке

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий хабаровского «Амура» Дмитрий Шевченко рассказал об особенностях игры на Дальнем Востоке.

«Привык ли к смене часовых поясов? Уже нормально. Проблемы были только в первый день. Но там надо было только обжиться, головная боль была в этом. Отговорки про часовые пояса — это не для меня. Я знал, куда еду. Насильно подписывать контракт меня никто не заставлял. Чем занимаюсь во время полетов? В основном слушаю какие-то подкасты, смотрю сериалы. Во время выездных серий мы между городами летаем 1,5-2 часа. Особо ничего не делаешь. В Хабаровск мы летали всего один раз, из Новосибирска. Это часов 5. Чуть-чуть фильм посмотрел, часик поспал. Не могу сказать, что я какими-то сверхъестественными вещами занимаюсь», — приводит слова Шевченко «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Шевченко провел в составе казанского клуба 12 матчей и набрал 7 (4+3) очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/forvard-amura-shevchenko-otgovorki-pro-chasovy-e-poyasa-e-to-ne-dlya-menya-ya-znal-kuda-edu/
Дмитрий Шевченко
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
Обсудить
Читайте также
Каррера сообщил о готовности возглавить «Спартак» в случае отставки Абаскаля
«Динамо» анонсировало матч со «Спартаком» роликом в стиле Mortal Kombat
Путин поручил главе Северной Осетии разобраться с переуплотненностью детсадов
Глава МИД ФРГ пообещала расширить Евросоюз «от Лиссабона до Луганска»
Двухлетний ребенок умер в торговом центре в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лада» — «Салават Юлаев»: прямая трансляция матча КХЛ

Серебряков перейдет в СКА в обмен на Иванова, Бучельникова и денежную компенсацию