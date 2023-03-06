«Авангард» обыграл «Сибирь» на выезде и вышел вперед в серии

Сегодня, 17:54
«Авангард» на выезде обыграл «Сибирь» в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ — 4:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Толчинский (дубль), Владимир Ткачев и Корбан Найт. За «Сибирь» голы забили Егор Аланов, Никита Шашков и Тревор Мерфи.
«Авангард» вышел вперед в серии — 2-1. Четвертый матч состоится 8 марта в Новосибирске.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Третий матч
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Авангард» (Омск) — 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)
Голы: Аланов — 1 (бол., Сушко), 2:34 — 1:0. Толчинский — 2 (бол., Телегин), 7:41 — 1:1. Ткачев — 1 (бол., А. Бродхерст, Буше), 14:42 — 1:2. Найт — 1 (бол., Береглазов), 33:51 — 1:3. Толчинский — 3, 42:10 — 1:4. Шашков — 1 (Сушко, Бек), 53:54 — 2:4. Мерфи — 1 (бол., Бутузов, Шаров), 59:08 — 3:4.
Вратари: Красоткин (56:45 — 59:08, 59:40) — Демченко.
Штраф: 12 — 18.
Броски: 37 (9+14+14) — 12 (6+3+3).
Судьи: Акузовский, Морозов.
6 марта. Новосибирск. ЛДС Сибирь.
Счет в серии: 1-2.