СКА одержал девятую победу подряд, обыграв московское «Динамо»

СКА дома обыграл московское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.

Дублем за армейцев отметился Марат Хайруллин. Еще по одной шайбе забросили Михаил Воробьев, Владимир Алистров и Алекс Гальченюк. Сергей Толчинский сделал две голевые передачи.

За бело-голубых отличились Дмитрий Рашевский, Джордан Уил и Игорь Ожиганов.

СКА одержал девятую победу подряд. Команда Романа Ротенберга с 44 очками поднялась на четвертое место в Западной конференции КХЛ после 36 матчей. «Динамо» (51 очко) после 36 игр занимает второе место на «Западе».

В следующем матче СКА дома примет «Витязь», а москвичи на выезде сыграют с «Трактором». Обе игры пройдут 1 декабря.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)

Голы: Воробьев — 8 (Толчинский, Гальченюк), 7:31 — 1:0. Алистров — 11 (Глотов, Толчинский), 25:05 — 2:0. Рашевский — 14 (О`Делл), 27:58 — 2:1. Гальченюк — 12 (бол., Зыков), 31:32 — 3:1. Уил — 15 (бол., О`Делл, Гусев), 40:29 — 3:2. Ожиганов — 3 (бол., Пыленков, Ильенко), 43:25 — 3:3. Хайруллин — 5 (бол., Фальковский, Рендулич), 49:37 — 4:3. Хайруллин — 6 (Воробьев, Земченок), 52:41 — 5:3.

Вратари: Серебряков — Коновалов (58:33 — 59:45).

Штраф: 16 — 9.

Броски: 32 (10+10+12) — 36 (8+11+17).

Судьи: Гофман, Сидоренко.

28 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 11986 зрителей.