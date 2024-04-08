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Сегодня, 17:54

СКА обратился к руководству КХЛ с жалобой на комментаторов матчей

Алина Савинова
Главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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СКА обратился к председателю совета директоров КХЛ Геннадию Тимченко и президенту КХЛ Алексею Морозову с письмом, в котором выразил недовольство работой пресс-службы лиги и комментаторов «КХЛ ТВ», сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что СКА в особенности возмутили комментарии Андрея Юртаева с критикой кадровой политики питерского клуба во время полуфинального матча Кубка Харламова между «СКА-1946» и «Белыми Медведями».

Также в СКА подчеркнули, что лига безответственно подходит к комментариям в социальных сетях, а отсутствие модерации наносит вред всем командам КХЛ.

СКА занял второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина команда Романа Ротенберга дошла до четвертьфина, где в серии уступила «Автомобилисту» (1-4). Петербургский клуб не смог выйти в полуфинал впервые с 2014 года без учета плей-офф сезона-2019/20, который был прекращен досрочно из-за коронавируса.

Источник: Чемпионат
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
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