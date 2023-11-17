«Сочи» — «Лада»: видеообзор матча КХЛ

«Сочи» и «Лада» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Сочи и завершилась победой хозяев — 5:4 Б.

Видео лучших моментов матча «Сочи» — «Лада» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Победный буллит забросил Кирилл Рассказов.

В основное время за «Сочи» отличились Матвей Мичков, Тимур Хафизов, Марат Хуснутдинов и Джереми Бракко.

Дублем за тольяттинцев отметился Дмитрий Кугрышев. Еще по одной шайбе забросили Георгий Солянников и Владислав Червоненко.

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