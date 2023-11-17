Сегодня, 00:25
«Сочи» и «Лада» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
Игра проходила в Сочи и завершилась победой хозяев — 5:4 Б.
Видео лучших моментов матча «Сочи» — «Лада» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
Победный буллит забросил Кирилл Рассказов.
В основное время за «Сочи» отличились Матвей Мичков, Тимур Хафизов, Марат Хуснутдинов и Джереми Бракко.
Дублем за тольяттинцев отметился Дмитрий Кугрышев. Еще по одной шайбе забросили Георгий Солянников и Владислав Червоненко.
КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».