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Сегодня, 21:50

Дубль Мичкова принес «Сочи» победу над «Трактором»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Сочи» дома обыграл «Трактор» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 4:3.

Победу сочинцам принес дубль Матвея Мичкова. Еще по одной шайбе забросили Сергей Попов и Кирилл Рассказов. За «Трактор» отличились Егор Фатеев, Никита Тертышный и Александр Шаров.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Трактор» (Челябинск) — 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)

Голы: Фатеев — 1 (Блажиевский), 1:36 — 0:1. Попов — 3 (бол., Рассказов), 30:36 — 1:1. Тертышный — 1 (бол., Бурдасов), 39:31 — 1:2. Мичков — 1 (Грэм, Тянулин), 41:07 — 2:2. Шаров — 1 (мен.), 50:56 — 2:3. Рассказов — 1 (Николаев), 53:18 — 3:3. Мичков — 2 (Тянулин, Гараев), 59:11 — 4:3.

Вратари: Третьяк — Фукале (59:31).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 20 (6+7+7) — 33 (11+13+9).

Судьи: Васильев, Оленин.

21 сентября. Сочи. ДС Большой.

Хоккей
КХЛ
ХК Сочи
ХК Трактор
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