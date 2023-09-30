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Сегодня, 20:10

Тардиф пригрозил, что ИИХФ может «пойти дальше» Дисциплинарного совета по делу Федотова

Микеле Антонов
Корреспондент
Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Люк Тардиф в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о работе дисциплинарного совета по делу вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

«У нас была четкая и ясная позиция с самого начала по делу вратаря ЦСКА Ивана Федотова. Как уже было сказано, решение (о санкциях, — прим. «СЭ») будет принимать Дисциплинарный совет. Если будет нужно, мы пойдем и дальше. ФХР, КХЛ, а также сам Иван Федотов не выполнили правила международных трансферов ИИХФ и не соблюдали фундаментальный универсальный закон о заключении контрактов», — сказал Тардиф «СЭ».

В августе ИИХФ дисквалифицировала голкипера до 1 января 2024 года. Прошлым летом он подписал контракт с «Филадельфией», но пропустил сезон из-за службы в ВС РФ, а летом 2023-го заключил соглашение с ЦСКА. ИИХФ постановила, что Федотов нарушил правила переходов между лигами, подписав два контракта.

Вратарь ЦСКА Иван Федотов. Дело Федотова: весь мир нам не указ. Теперь решения КХЛ важнее, чем ИИХФ

Иван Федотов
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Люк Тардиф
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