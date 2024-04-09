Терещенко — о победе «Автомобилиста»: «Опытные игроки дают о себе знать»

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко прокомментировал «СЭ» победу «Автомобилиста» над «Металлургом» (5:3) в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«Опытные игроки дают о себе знать. Оборона у «Автомобилиста» все-таки поопытнее. При счете 3:0 «Металлург» должен был доводить матч до победы. Думаю, что Андрей Владимирович [Разин] это прекрасно понимает. Такая же ситуация была в игре со «Спартаком», когда они чуть не упустили победу. «Автомобилист» — молодцы, не бросили играть. Отыграли хорошие шайбы и показали хороший хоккей», — сказал Терещенко «СЭ».

«Автомобилист» сравнял счет в серии — 2-2. Пятый матч пройдет 11 апреля в Магнитогорске. Начало — в 17.00 мск.