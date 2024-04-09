Заварухин — о победе над «Металлургом»: «Автомобилист» вытащил эту игру»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Металлургом» (5:3, 2-2) в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«Вытащили игру против сильного соперника. Идем дальше. Главное восстановиться. Нужно ехать в Магнитогорск на тяжелый матч против очень быстрой команды», — сказал Заварухин на пресс-конференции.

Магнитогорцы проиграли матч, упустив преимущество в 3 гола. «Автомобилист» сравнял счет в серии — 2-2. Пятый матч пройдет в Магнитогорске 11 апреля. Начало — в 17.00 мск.