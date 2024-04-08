«Трактор» встретится с «Локомотивом» в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина в понедельник, 8 апреля. Игра пройдет в ледовом дворце «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске. Начало — в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями встречи «Трактор» — «Локомотив» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также игры плей-офф КХЛ транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Для жителей Челябинска трансляция будет на телеканале ОТВ. Начало эфира — в 19.00 по местному времени. Жители Ярославля смогут посмотреть игру на телеканале «Первый Ярославский».

Счет в серии — 3-0 в пользу «Локо».

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