«Трактор» сыграет с «Локомотивом» в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина в понедельник, 8 апреля. Игра пройдет в ледовом дворце «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске и начнется в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Трактор» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ в разделе трансляций. Также игры плей-офф КХЛ транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Челябинска смогут посмотреть игру на телеканале ОТВ. Для жителей Ярославля трансляция будет доступна на телеканале «Первый Ярославский».

«Локомотив» на выезде победил «Трактор» в третьем матче серии полуфинала Кубка Гагарина — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова. Счет в серии — 3-0 в пользу ярославского клуба.

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