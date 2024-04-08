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Сегодня, 20:32

Канарейкин — о выходе «Локомотива» в финал Кубка Гагарина: «Не по нынешнему «Трактору» эта высота»

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Заслуженный тренер России Федор Канарейкин прокомментировал «СЭ» серию между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором».

«Локомотив» на выезде обыграл «Трактор» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 3:0.

«Сам ожидал, конечно, что борьба будет в этой серии намного упорнее. Отдадим «Локомотиву» должное, очень уверенно прошли «Трактор». Первые две игры еще можно как-то называть борьбой. Мы видели и надеялись, что после двух игр в Ярославле серия будет упорной, и в Челябинске «Трактор» предстанет другим коллективом. Не получились совершенно домашние игры. Сказалась также потеря вратаря Фукале. Это очень серьезная позиция, он был, на мой взгляд, лучшим игроком «Трактора» в решающий играх. В остальном лидеры, на которых ставили в «Тракторе», не потащили команду. Они серию провели без всплесков, не повели команду за собой. Но и «Локомотив» не дал сыграть — сыграл уверенно, компактно и очень надежно во всех зонах, на всех линиях, поэтому он по праву прошел» — сказал Канарейкин «СЭ».

Канарейкин также выразил свое мнение относительно версии о негативном влиянии большого перерыва между раундами у челябинской команды.

«Большой перерыв? Бывают серии, что может понадобиться один период, чтобы поймать ритм, но не скажу, что перерыв повлиял на «Трактор». Пока, скажем так, не по «Трактору» эта высота. Команда в общем-то по плей-офф прошла, куда должна была пройти, может быть даже чуть выше, но финал это не для «Трактора» нынешнего», — добавил Канарейкин.

Ярославцы победили в серии со счетом 4-0 и стали первыми финалистами Кубка Гагарина.

(Кристина Ивушкина)

ХК Локомотив (Ярославль)
Федор Канарейкин
Кубок Гагарина
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