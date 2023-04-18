Юрзинов — о первом матче финала Кубка Гагарина: «Нравится, что в КХЛ уходят от рельсового хоккея, все меньше бей-беги»

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Владимир Юрзинов поделился мнением о первом матче финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА. Казанцы победили в этой встрече со счетом 4:1.

«Мне нравится, что в КХЛ уходят от рельсового хоккея, все меньше бей-беги, и в первом финальном матче никто не отсиживался и не ждал ошибки соперника. Все неслись вперед на ворота, но все же лидеры «Ак Барса» в этой игре смотрелись лучше лидеров ЦСКА — они выиграли у армейцев пятак, а на свой не пустили.

Еще хочу отметить фактор домашней площадки, в этой серии она будет решать многое. Как болела Казань! Мне кажется, у хоккеистов вырастали крылья и они очень быстро оказывались у ворот ЦСКА, бешеная поддержка. С такой атмосферой на трибунах точно не проиграешь», — цитирует Юрзинова legalbet.

17 апреля ЦСКА уступил «Ак Барсу» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина (1:4). На данный момент казанская команда ведет в серии до четырех побед — 1:0. Следующая игра между «Ак Барсом» и ЦСКА пройдет 19 апреля в Казани. Начало — в 19.00 по московскому времени.