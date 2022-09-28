В «Авангарде» отреагировали на возможный отъезд американцев по призыву посольства США

28 сентября, 13:55
В пресс-службе «Авангарда» прокомментировали «СЭ» ситуацию в клубе, связанную с возможным отъездом американских игроков из России.
«Мы работаем в штатном режиме. Сегодня у команды выходной, затем подготовка к матчу открытия арены», — заявили в пресс-службе клуба корреспонденту «СЭ» Константину Белову.
Ранее посольство США в Москве призвало американских граждан воздержаться от поездок в Россию, а тех, кто находится в стране, немедленно покинуть ее.
В «Авангарде» играют американские нападающие Алекс Броадхерст и Рид Буше.