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28 сентября, 13:55

В «Авангарде» отреагировали на возможный отъезд американцев по призыву посольства США

Рид Буше.
Фото photo.khl.ru

В пресс-службе «Авангарда» прокомментировали «СЭ» ситуацию в клубе, связанную с возможным отъездом американских игроков из России.

«Мы работаем в штатном режиме. Сегодня у команды выходной, затем подготовка к матчу открытия арены», — заявили в пресс-службе клуба корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Ранее посольство США в Москве призвало американских граждан воздержаться от поездок в Россию, а тех, кто находится в стране, немедленно покинуть ее.

В «Авангарде» играют американские нападающие Алекс Броадхерст и Рид Буше.

Рид Буше
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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