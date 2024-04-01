В «Динамо» приняли окончательное решение о продлении контрактов с Кудашовым и Сопиным

По информации «СЭ», руководство московского «Динамо» приняло окончательное решение о продлении контрактов с главным тренером команды Алексеем Кудашовым и спортивным директором Алексеем Сопиным.

Первые договоренности были достигнуты еще в феврале до старта Кубка Гагарина, однако на ситуацию могли повлиять результаты бело-голубых в плей-офф, в котором они не смогли пробиться дальше второго раунда. Но, несмотря на поражение от «Трактора» (0-4), было принято решение, что Кудашов и Сопин продолжат работу в «Динамо».