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1 апреля, 20:20

В «Динамо» приняли окончательное решение о продлении контрактов с Кудашовым и Сопиным

Михаил Зислис
Обозреватель
Алексей Кудашов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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По информации «СЭ», руководство московского «Динамо» приняло окончательное решение о продлении контрактов с главным тренером команды Алексеем Кудашовым и спортивным директором Алексеем Сопиным.

Первые договоренности были достигнуты еще в феврале до старта Кубка Гагарина, однако на ситуацию могли повлиять результаты бело-голубых в плей-офф, в котором они не смогли пробиться дальше второго раунда. Но, несмотря на поражение от «Трактора» (0-4), было принято решение, что Кудашов и Сопин продолжат работу в «Динамо».

Алексей Сопин
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Алексей Кудашов
Кубок Гагарина
34
14
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