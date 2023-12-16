В ФХР заявили, что ЦСКА и Федотов могут обжаловать в CAS решение ИИХФ отклонить апелляции

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов прокомментировал решение дисциплинарного совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) отклонить апелляции ЦСКА и вратаря команды Ивана Федотова.

«Формально апелляцию Федотова подавал Федотов, апелляцию ЦСКА подавал ЦСКА. ФХР подавала свою апелляцию, по ней пока нет решения, — цитирует Курбатова ТАСС. — Дисциплинарный комитет отказал им в апелляции, я видел предварительные результаты. Сегодня следующая инстанция — это Спортивный арбитражный суд в Лозанне, и решение, подавать ли туда апелляции, принимают игрок и клуб. Имеет значение сейчас, подадут ли апелляцию в CAS или нет, и времени для этого у них достаточно. Мы постоянно общаемся со сторонами, консультируемся, обмениваемся мнениями».

По словам гендиректора ФХР, ЦСКА и Федотов в случае отказа подавать апелляцию в CAS соглашаются с принятой дисквалификацией.

Глава ИИХФ Люк Тардиф заявил «СЭ», что могут последовать новые санкции в отношении Федотова в случае игнорирования решения совета. Также Тардиф рассказал о последствиях для ФХР.

В августе 2023 года ИИХФ дисквалифицировала Федотова до 1 января 2024 года. Прошлым летом он подписал контракт с «Филадельфией», но пропустил сезон из-за службы в ВС РФ, а летом 2023 года заключил соглашение с ЦСКА. ИИХФ постановила, что Федотов нарушил правила переходов между лигами, подписав два контракта.