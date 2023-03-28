Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:58

Каменский: «Ротенберг может завоевать первый титул в карьере в КХЛ, у СКА хорошая команда»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский рассказал, кто может в этом сезоне победить в плей-офф.

«У ЦСКА и «Локомотива» одинаковые шансы на выход в финал «Запада», но со СКА сыграет тот, кто в последнем матче сделает меньше ошибок. В борьбе за победу в Кубке Гагарина у всех одинаковые шансы. Все дают бой друг другу, «Адмирал» давал «Ак Барсу». Остались самые сильные клубы, они все будут претендовать на трофей. Ротенберг тоже может завоевать первый титул в своей карьере. У СКА хорошая, молодая команда, почему нет?» — приводит слова Каменского Metaratings.ru.

27 марта «Локомотив» сравнял счет в серии (3-3) с ЦСКА. Решающая, седьмая, игра состоится в среду, 29 марта, в Москве. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Валерий Каменский
Роман Ротенберг
1
Обсудить
Читайте также
НОК Австралии готов принять спортсменов из России на Олимпиаде-2032
300 тысяч евро в месяц на отель и таинственный особняк. Как Роналду живет в Саудовской Аравии
Черное кольцо образовалось в небе после хлопка в Строгино
Путин наградил медалью «За отвагу» спасшего детей мальчика из Брянской области
Украинские военные указали на почти полное окружение Артемовска ВС РФ
Подсмотрел — в скважину: какие данные собирал беспилотник США у Крыма
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, второй раунд: полуфиналы конференций КХЛ
Быков: «В седьмом матче серии ЦСКА — «Локомотив» буду переживать за родных армейцев»
ЦСКА: второй раунд — второй седьмой матч
Латвийский тренер подарил сказку Владивостоку: работяги из «Адмирала» чуть не выбили «Ак Барс»
«Нас считали отработанным материалом. Были обозлены». Форвард «Витязя» — о прорывном сезоне
Федоров — о поражении от «Локомотива»: «До 12 ночи попереживаем, но завтра будет новый день»
Главный тренер «Локомотива» Никитин: «В плей-офф нет первого или четвертого звена. Выигрывает только команда»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Быков: «В седьмом матче серии ЦСКА — «Локомотив» буду переживать за родных армейцев»

Агент Порядина подтвердил, что к хоккеисту есть интерес из Швейцарии и НХЛ