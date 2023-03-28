Быков: «В седьмом матче серии ЦСКА — «Локомотив» буду переживать за родных армейцев»

Бывший главный тренер ЦСКА Вячеслав Быков поделился ожиданиями от седьмого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ между армейцами и «Локомотивом».

«Подтвердить свой титул всегда непросто. Все команды на чемпиона всегда настраиваются вдвойне серьезнее. Неудивительно, что армейцам этот плей-офф непросто дается. Но надо отдать должное ЦСКА за волю к победе и желание сохранить трофей. Подопечные Сергея Федорова стремятся подтвердить свой титул сильнейшей команды КХЛ и сохранить Кубок Гагарина.

Болельщиков ждет завораживающее зрелище, интересный, увлекательный и непредсказуемый седьмой матч серии ЦСКА с «Локомотивом» за выход в финал. Буду переживать и болеть за родных армейцев», — приводит Metaratings слова Быкова.

Счет в серии ЦСКА — «Локомотив» — 3-3. Седьмой и решающий матч состоится 29 марта в Москве, начало — в 19.30 (мск).

Победитель выйдет в финал Западной конференции Кубка Гагарина, в котором сыграет против СКА.