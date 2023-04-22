Валиуллин: «Нужно выходить и переламывать серию»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин в интервью «СЭ» прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3) в третьем матче финала Кубка Гагарина.

— Где-то нам не повезло, но матч провели на хорошем уровне, это сделает нас сильнее. Нужно выходить и переламывать серию, — сказал Валиуллин.

— Учитывая, что у большинства игроков команды контракты на следующий сезон, стоит ли ждать много новичков в межсезонье? Будет 2-3 новичка?

— Думаю, что да. Работа в этом плане ведется.

ЦСКА одержал победу и вышел вперед в серии — 2-1. Следующий матч между командами пройдет 23 апреля в Москве. Начало встречи — 17.00 мск.